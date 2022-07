Boskalis beveelt overnamebod HAL niet aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis Westminster houdt op woensdag 24 augustus een buitengewone aandeelhoudersvergadering waarop het openbare bod van HAL op Boskalis wordt besproken. Dit maakte de maritieme dienstverlener vrijdag voorbeurs bekend. Het betreft een bod van 32,50 euro per aandeel inclusief dividend, of 32,00 euro exclusief het dividend van 0,50 euro per aandeel dat in mei werd uitgekeerd. In het zogeheten Position Statement, dat eveneens vrijdag naar buiten werd gebracht, staat te lezen dat de raad van bestuur van Boskalis het bod niet aanbeveelt. Boskalis liet Axeco en Rabobank een analyse maken van het overnamebod. Axeco waardeert Boskalis op 31 tot 35 euro per aandeel en Rabobank op 32 tot 35 euro per aandeel. Boskalis vindt het bod van HAL "niet onredelijk uit financieel oogpunt", maar noemt het ook "onvoldoende overtuigend" om aan te bevelen aan aandeelhouders. Pogingen van Boskalis om een hoger bod te krijgen, strandden bij HAL. Boskalis neemt daarom een neutraal standpunt in. Bron: ABM Financial News

