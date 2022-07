Zumtobel overtreft eigen outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Zumtobel heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet en het resultaat harder zien stijgen dan verwacht. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk vrijdagochtend bekend. In het afgelopen jaar steeg de omzet op jaarbasis met bijna 10 procent naar 1,148 miljard euro. Voor belastingen bedroeg het bedrijfsresultaat (EBIT) afgelopen boekjaar 60,8 miljoen euro, het beste resultaat in de afgelopen vijf jaar. De bijbehorende marge steeg van 4,2 naar 5,3 procent. Daarmee presteerde Zumtobel beter dan verwacht. De outlook voor afgelopen jaar was een omzetgroei van 4 tot 7 procent en een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. De nettowinst liep afgelopen jaar licht op van 45,6 naar 45,8 miljoen euro. Outlook Zumtobel haalde in de outlook de bekende onzekerheden voor de economie aan, maar zei ook dat het een sterke positie inneemt om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Voor dit boekjaar voorziet de onderneming een omzetgroei van 3 tot 6 procent en een EBIT-marge van 4 tot 5 procent. Bron: ABM Financial News

