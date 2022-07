AEX start juli vermoedelijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent.

Donderdag koerste de AEX al ruim 1 procent lager naar 659,23 punten, waardoor de eerste jaarhelft werd afgesloten met een verlies van meer dan 17 procent. Hiermee was sprake van de grootste daling sinds de kredietcrisis in 2008.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond krap 1 procent lager en met een verlies van meer dan 15 procent was hier zelfs sprake van de slechtste eerste jaarhelft sinds 1970. De S&P future noteert ondertussen vanochtend al weer 1 procent lager.

De historische dalingen die in het geheugen gegrift staan, in 1929, 1987, 2001 en 2008, vonden steeds in het najaar plaats.

Ook in 1970 werd het sentiment bepaald door een veel te hoge inflatie en beleggers anticipeerden op stevig ingrijpen door de Federal Reserve. In de tweede jaarhelft werd toen het verlies evenwel ruimschoots goedgemaakt met een stijging van 26,5 procent.

Veel aandacht ging donderdag uit naar de PCE-inflatie in de VS. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,7 procent, een daling ten opzichte van de 4,9 procent in april. Economen hadden voor mei een kerninflatie van 4,8 procent voorzien. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De daling van de Amerikaanse kerninflatie werd door de markt echter niet echt juichend ontvangen, merkte Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut op. "Het lijkt erop dat beleggers beginnen te beseffen dat de inflatie straks misschien wel omlaag gaat, maar dat dit ook betekent dat er een recessie aankomt en dat bedrijfswinsten lager worden", zei Brouwers.

De afgelopen weken lijkt de aandacht dan ook langzaam te zijn verlegd van flink onbehagen over de veel te hoge inflatie naar recessievrees, en op dat vlak kregen Amerikaanse beleggers donderdag juist slecht nieuws te verwerken.

Donderdag waarschuwde de luxe keten voor huisinrichting RH dat de omzet dit jaar naar verwachting op jaarbasis 5 procent zal dalen. De huisinrichter wees met de beschuldigende vinger naar de snel opgelopen hypotheekrente, waardoor het geld dat consumenten over hebben om aan hun inrichting te besteden onder druk staat. Het aandeel daalde ruim 10 procent en nam in zijn val ook sectorgenoten mee, zoals Wayfair en Williams-Sonoma.

"De combinatie van vertragende groei, afnemende winst per aandeel vooruitzichten en aanhoudende monetaire verkrapping weegt nog steeds op het aandelensentiment", concludeerde analist Adam Crisafulli van Vital Knowledge.

In Azië koerst de Nikkei index vanochtend bijna twee procent lager, terwijl de beurs in Seoel anderhalf procent prijs geeft. De beurs in Sydney, met veel grondstoffen- en bankaandelen, is daarentegen een lichtpuntje met een bescheiden stijging.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend min of meer vlak. Donderdag daalde de future nog met bijna 4 procent naar 105,76 dollar per vat. Vanwege een mogelijk recessie anticiperen beleggers op een afnemende vraag, waardoor het zwarte goud de afgelopen weken wat van zijn glans heeft verloren.

Vanochtend om 11 uur wordt de inflatie in de eurozone in juni vrijgegeven. En verder staan de inkoopmanagersindexen voor de industrie op de rol. Cijfers van Markit bevestigden vanochtend al dat de Chinese industrie weer groeit. In Japan was sprake van een groeivertraging.

Bedrijfsnieuws

ForFarmers en 2Agriculture bundelden hun krachten in het Verenigd Koninkrijk.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,9 procent op 3.785,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 30.775,43 punten en de Nasdaq leverde 1,3 procent in op 11.028,74 punten.