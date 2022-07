FD: Philips ondervindt vertraging in vervanging apneu-apparatuur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft moeite om de vervanging in de terugroepactie van de apneu-apparaten te realiseren als gevolg van de tekorten aan chips en andere onderdelen. Dit schreef het Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van een mail van leverancier van medische hulpmiddelen Mediq aan cliënten vorige week. Mediq is volgens FD de belangrijkste leverancier van apneu-apparaten aan Nederlandse patiënten. Philips dacht vorig jaar de terugroepactie in twaalf maanden tijd te kunnen voltooien. Dat bleek onhaalbaar, onder meer omdat het bedrijf meer apparaten moest terugroepen. Philips hanteert nu een ruimer tijdschema: 90 procent van de apparaten zal voor het einde van dit jaar zijn vervangen. Om de 5,5 miljoen apparaten zo snel mogelijk te verruilen, heeft Philips zijn productiecapaciteit uitgebreid van één miljoen apneu-apparaten per jaar naar drie miljoen, aldus de krant. Maar het technologieconcern zegt veel hinder te ondervinden van een wereldwijd tekort aan chips en andere onderdelen. Logistieke problemen die veelal verband houden met coronamaatregelen in China, spelen het bedrijf eveneens parten. Philips begon vorig jaar juni met de omruil- en terugroepactie en eerder deze week kwam het concern met een update. Nieuwe testen laten vooralsnog zien dat de kans op het afbrokkelen van het schuim dat wordt gebruikt in de eerste generatie DreamStations, lijkt mee te vallen. Wel werd vastgesteld dat reiniging van de apparaten met ozon de schuimafbraak verergert. Analisten reageerden verdeeld op de update van Philips. De kans dat het schuim loslaat en voor problemen zorgt, is klein, en dat is een meevaller, aldus UBS. Maar de eerste generatie DreamStations, en die zijn goed voor het merendeel van de getroffen apparaten, zakte voor drie andere toxische testen, waar eerdere data slechts op één wezen. Volgens Deutsche Bank blijft het aandeel onder druk staan zolang de problemen met de apparatuur niet van tafel zijn. Bron: ABM Financial News

