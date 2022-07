Sterke omzetstijging Sodexo houdt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft de omzet na een sterk eerste halfjaar ook in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2022 zien toenemen. Dit bleek vrijdag uit een update van het Franse catering- en schoonmaakbedrijf. Het bedrijf rapporteerde over het afgelopen kwartaal een omzet van 5,5 miljard euro, goed voor een autonome stijging met 18,3 procent op jaarbasis. Wisselkoersen droegen ook 6,6 procent bij aan de omzetgroei, waardoor de totale groei ruim 23 procent bedroeg. Outlook Voor het hele boekjaar gaat Sodexo nog altijd uit van een autonome omzetgroei van 15 tot 18 procent. Bij de halfjaarcijfers waarschuwde het bedrijf al te verwachten aan de onderkant van deze bandbreedte uit te zullen komen. Dit herhaalde Sodexo vrijdag. Verder zal de onderliggende operationele marge 'dicht tegen' de 5 procent liggen, gerekend tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

