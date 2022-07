Europese beurzen openen met verlies

(ABM FN) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 86 punten voor de Duitse DAX en een min van 26 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 21 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. Over heel de maand juni verloor de DAX bijna 12 procent en in het tweede kwartaal 11 procent. Over de eerste zes maanden van 2022 komt het verlies voor de Duitse beurs uit op ruim 19 procent.

De Stoxx 600 daalde in juni bijna 8 procent en in het tweede kwartaal bijna 11 procent. Sinds het begin van het jaar is de pan-Europese index 16,5 procent aan waarde verloren.

"De inflatie en recessieperikelen blijven in de hoofden van beleggers rondzweven", zei Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx.

Uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en zijn collega van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde tijdens het ECB-forum in Sintra deden het sentiment ook geen goed, volgens analist Jeffrey Halley van Oanda.

Powell en Lagarde hintten er woensdag beide op dat ze de rente blijven verhogen, zelfs als de economie daardoor vertraagt.

"Dat verhoogt het recessie-risico", aldus Halley.

Uit een enquête van Deutsche Bank bleek donderdag dat 90 procent van de ondervraagden verwacht dat de VS in 2023 in een recessie belandt.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten in mei een stijging zien van 0,6 procent op maandbasis. De werkloosheid van het land liep stevig op, vooral door de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne. Daardoor kwam de werkloosheid uit op 5,3 procent tegen 4,9 procent in juni. De werkloosheid in de eurozone kwam in mei uit op 6,6 procent tegen 6,7 procent in april.

Frankrijk zag de inflatie in juni uitkomen op 5,8 procent ten opzichte van juni 2021. In mei lag de jaarinflatie op 5,2 procent. Het cijfer over juni kwam overeen met de prognose vooraf. Dat gold niet voor de inflatie op maandbasis van 0,7 procent. Daar was 1,0 procent voor verwacht.



Bedrijfsnieuws

In Moskou verloor Gazprom ruim een kwart van zijn waarde nadat de Russische energiereus aangaf geen dividend te zullen uitkeren.

Equinor heeft ingestemd met de verkoop aan Shell van 51 procent van zijn belang in het North Platte diepwaterontwikkelingsproject in de Amerikaanse Golf van Mexico. Het aandeel Shell verloor zo'n 2 procent en Equinor verloor bijna 3 procent.

Het Duitse Uniper heeft de outlook voor dit jaar los gelaten als gevolg van de beperkte gastoevoer door het Russische Gazprom. Uniper onderzoekt hoe het voldoende liquiditeit kan zeker stellen en voert onder meer gesprekken met de Duitse overheid. Het aandeel daalde ruim 14 procent.

In Parijs deden Eurofins Scientific en Thales goede zaken, met plussen van rond een procent. Alstom was de gebeten hond en leverde in de Franse hoofdindex ruim 8 procent in.

In de Duitse DAX ging Sartorius aan kop, met een winst van rond de 2,5 procent. E.ON en RWE stonden onder druk in Frankfurt en verloren zo'n 4 tot 5 procent

Euro STOXX 50 3.451,54 (-1,8%)

STOXX Europe 600 407,20 (-1,5%)

DAX 12.783,77 (-1,7%)

CAC 40 5.922,86 (-1,8%)

FTSE 100 7.169,28 (-2,0%)

SMI 10.741,21 (-0,7%)

AEX 659,23 (-1,1%)

BEL 20 3.682,07 (-1,2%)

FTSE MIB 21.293,86 (-2,5%)

IBEX 35 8.098,70 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een rode opening.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al lager geëindigd. Over heel de maand juni verloor de Dow Jones ruim 7 procent en in het tweede kwartaal ruim 11 procent. Over de eerste zes maanden van 2022 komt het verlies voor de Dow uit op 15 procent.

Techindex Nasdaq leverde in juni bijna 11 procent in en op kwartaalbasis bijna 23 procent. Sinds begin dit jaar daalde de Nasdaq rond de 30 procent.

De S&P daalde in juni ruim 9 procent en in het tweede kwartaal dik 16 procent. Sinds het begin van het jaar is de breed samengestelde index ruim 20 procent aan waarde verloren. Sinds 1970 was het niet zo'n slecht halfjaar voor de S&P.

Sinds een piek van bijna 4.800 punten begin januari heeft de S&P terrein verloren, met name door de vrees van beleggers dat de stijgende inflatie het consumentenvertrouwen aantast en de wereldeconomie schaadt.

Veel aandacht ging donderdag uit naar de PCE-inflatie. De kernprijsindex steeg in mei 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,7 procent, een daling ten opzichte van de 4,9 procent in april. Economen hadden voor mei een kerninflatie van 4,8 procent voorzien.

De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De inkomens van Amerikanen stegen met 0,5 procent, even veel als een maand eerder, en iets sterker dan de verwachting van economen van 0,4 procent.

De consumentenbestedingen stegen met 0,2 procent in mei, na een stijging met 0,6 procent in april. Hier was ook een toename van 0,4 procent voorzien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade bevatten de macrodata gemengd nieuws. In de prijsontwikkeling lijkt enige verbetering te zitten maar de inflatie blijft hoog. En "de daling van de persoonlijke bestedingen zal handelaren scherp houden", denkt Aslam.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het cijfer tot rond de 3 procent.

Volgens Stephen Innes van SPI Asset Management blijven de aandelenmarkten vermoedelijk onder druk staan tot de markt de meer omvangrijke renteverhogingen van de Federal Reserve heeft ingeprijsd. De marktverwachting voor het renteniveau eind dit jaar is recent afgezwakt van een piek van 4 procent tot 3,50 procent.

Verder werd donderdag op macro-economisch vlak bekend dat de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week licht zijn gedaald. De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is deze maand vertraagd. De inkoopmanagersindex van MNI daalde van 60,3 in mei tot 56,0 in juni.

ADP stopt tijdelijk met zijn banenrapport en gaat de komende maanden de methodologie aanpassen om een meer robuuste index voor de Amerikaanse arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dat maakte het onderzoeksinstituut donderdag bekend. De onderzoekers willen 31 augustus hun nationale werkgelegenheidsrapport weer laten starten, in samenwerking met het digitale economie-lab van de universiteit van Stanford.

WTI-olie werd donderdag bijna 4 procent goedkoper nadat OPEC+ besloot de productie in augustus in hetzelfde tempo op te voeren als een maand eerder. Op maandbasis verloor WTI bijna 10 procent. Het was de eerste daling op maandbasis sinds november vorig jaar.

Bitcoin noteerde donderdagavond op 18.920 dollar en daarmee op maandbasis 37 procent lager. In het tweede kwartaal verloor de cryptomunt bijna 59 procent, vrijwel gelijk aan wat Bitcoin verloor sinds begin 2022.

Bedrijfsnieuws

Acuity Brands heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald. Het aandeel daalde ruim een procent.

Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en vooral het operationeel resultaat zien stijgen en daarom de outlook verhoogd. Het aandeel daalde toch 4,5 procent.

S&P 500 index 3.785,38 (-0,9%)

Dow Jones index 30.775,43 (-0,8%)

Nasdaq Composite 11.028,74 (-1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag over de brede linie lager. Cijfers van Markit bevestigden vanochtend dat de Chinese industrie weer groei. In Japan was sprake van een groeivertraging.

Nikkei 225 25.923,08 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.392,36 (-0,2%)

Hang Seng 21.859,79 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0454. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0477.

USD/JPY Yen 135,09

EUR/USD Euro 1,0454

EUR/JPY Yen 141,24

MACRO-AGENDA:

00:50 Tankan index - Tweede kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juni (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VK)

11:00 Inflatie - Juni (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juni (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

