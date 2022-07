Sentiment Japanse maakindustrie onder druk - Tankan

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse maakindustrie heeft in juni hinder ondervonden van verstoringen in de aanvoer en de coronmaatregelen die voor Shanghai van kracht waren. Dit bleek vrijdagochtend uit het Tankan-rapport van de Japanse centrale bank.

De sentimentsindex kwam in juni uit op 9, tegen 14 in maart. Deze daling van 5 punten was beduidend minder dan de 12 die door economen was voorzien.

De index vertegenwoordigt het percentage bedrijven dat optimistisch is over de ontwikkelingen in de maakindustrie minus degene die daar juist niet optimistisch over zijn.

Uit het rapport bleek verder dat grote Japanse bedrijven van plan zijn om hun investeringen met 18,6 procent te verhogen in het boekjaar, dat loopt tot maart 2023. In het voorgaande Tankan-rapport was dit slechts 2,2 procent.