Micron behaalt hogere resultaten

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald maar de outlook was voorzichtig. Dit meldde de Amerikaanse chipfabrikant donderdag nabeurs.

CEO Sanjay Mehrotra sprak van een recordomzet in het derde kwartaal. Hij wees er wel op dat de vraag in de sector onlangs is afgenomen. Micron zal zich daaraan aanpassen in het nieuwe boekjaar. Het bedrijf houdt wel vertrouwen in de vraag naar geheugen en opslag op lange termijn en is goed gepositioneerd om sterke financiële prestaties te leveren.

In het afgelopen kwartaal boekte Micron een winst van 2,63 miljard dollar tegen 1,74 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel bedroeg de winst 2,34 dollar of 2,59 dollar op aangepaste basis.

Micron zelf rekende vooraf op een aangepaste winst per aandeel van 2,36 tot 2,56 dollar en analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden 2,45 dollar.

De omzet steeg op jaarbasis van 7,79 miljard naar 8,64 miljard dollar. De brutomarge lag op 46,7 procent. Dat was een jaar eerder 42,1 procent.

Micron voorspelde vooraf een omzet van 8,5 tot 8,9 miljard dollar in het derde kwartaal. De markt rekende op een omzet van 8,65 miljard dollar.

Voor het lopende kwartaal rekent Micron op een omzet van 6,8 tot 7,6 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,43 tot 1,83 dollar.

Het aandeel Micron daalde nabeurs ruim 2 procent.