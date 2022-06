Olieprijs daalt flink

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gedaald. Bij een settlement van 105,76 dollar werd West Texas Intermediate bijna 4 procent goedkoper.



WTI verloor op maandbasis circa 10 procent. Het is voor het eerst sinds november vorig jaar dat de olieprijs op maandbasis daalde. Maar zelfs na de prijsdaling in juni zijn de olieprijzen sinds het begin van het jaar nog steeds ruim 40 procent gestegen.



Beleggers zijn enerzijds bezorgd dat het aanbod beperkt is, waardoor de prijzen hoger blijven, terwijl anderzijds de agressieve renteverhogingen door centrale banken druk zetten op de mondiale economie en daardoor ook de vraag naar olie.



OPEC+ besloot donderdag om de olieproductie in augustus op te voeren in hetzelfde tempo als in juli. Onder leiding van Saoedi-Arabië werd besloten om in augustus de dagproductie met 648.000 vaten op te hogen.



Dat is gelijk aan de verhoging voor juli, en meer dan de verhoging van 432.000 vaten die de afgelopen maanden werd doorgevoerd.



De productieverhoging van OPEC+ "lijkt onvoldoende om de markt in evenwicht te brengen", volgens analist Roberta Caselli van Global X.



Er zijn nog steeds risico's aan de aanbodkant, "gezien de ontwrichte Russische export en waarschijnlijke uitval in Libië en Ecuador", aldus Caselli, die er ook op wijst dat de belangrijkste producenten van de OPEC, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, "al bijna op hun maximale capaciteit zitten."



In de tussentijd kan de vraag naar olie op korte termijn verder verbeteren nu de Chinese economie heropent en omdat in de zomermaanden meer wordt gereisd.



Caselli verwacht dat "aanhoudende krapte in het aanbod de markt waarschijnlijk in evenwicht zal brengen, maar het risico van een afnemende vraag is reëel als de inflatiedruk aanhoudt en de consumentenbestedingen beginnen af te nemen", volgens de analist.

Bron: ABM Financial News