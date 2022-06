Siemens verliest miljarden door belang Energy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens moet in het derde kwartaal flink afschrijven op de investering in Siemens Energy. Dit meldde het Duitse conglomeraat donderdagavond. Met de slotkoers van Siemens Energy AG van 13,99 euro op 30 juni 2022, ligt de marktwaarde van Siemens' belang van 35 procent in Siemens Energy aanzienlijk onder de boekwaarde. "Dit leidt tot een bijzondere waardevermindering van de SE-investering, wat resulteert in een totale non-cash impact op het nettoresultaat van 2,8 miljard euro in het derde kwartaal van boekjaar 2022", aldus Siemens. Alle resultaten van het derde kwartaal en hun gevolgen voor de vooruitzichten voor het lopende boekjaar worden op 11 augustus 2022 gepubliceerd, meldde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.