Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 sloot 1,5 procent in het rood op 407,20 punten, de Duitse DAX daalde 1,7 procent op 12.783,77 punten, de Franse CAC 40 verloor 1,8 procent bij een stand van 5.922,86 punten en de Britse FTSE 100 sloot 2,0 procent in de min op 7.169,28 punten.

"De inflatie en recessieperikelen blijven in de hoofden van beleggers rondzweven", zei Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx.

Uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en zijn collega van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde tijdens het ECB-forum in Sintra deden het sentiment ook geen goed, volgens analist Jeffrey Halley van Oanda.

Powell en Lagarde hintten er woensdag beide op dat ze de rente blijven verhogen, zelfs als de economie daardoor vertraagt.

"Dat verhoogt het recessie-risico", aldus Halley.

Uit een enquête van Deutsche Bank bleek donderdag dat 90 procent van de ondervraagden verwacht dat de VS in 2023 in een recessie belandt.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten in mei een stijging zien van 0,6 procent op maandbasis. De werkloosheid van het land liep stevig op, vooral door de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne. Daardoor kwam de werkloosheid uit op 5,3 procent tegen 4,9 procent in juni. De werkloosheid in de eurozone kwam in mei uit op 6,6 procent tegen 6,7 procent in april.

Frankrijk zag de inflatie in juni uitkomen op 5,8 procent ten opzichte van juni 2021. In mei lag de jaarinflatie op 5,2 procent. Het cijfer over juni kwam overeen met de prognose vooraf. Dat gold niet voor de inflatie op maandbasis van 0,7 procent. Daar was 1,0 procent voor verwacht.

WTI-olie is 3,5 procent goedkoper op 106 dollar per vat nadat OPEC+ besloot de productie in augustus in hetzelfde tempo op te voeren als in juli.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0463.



Bedrijfsnieuws

In Moskou verloor Gazprom ruim een kwart van zijn waarde nadat de Russische energiereus aangaf geen dividend te zullen uitkeren.

Equinor heeft ingestemd met de verkoop aan Shell van 51 procent van zijn belang in het North Platte diepwaterontwikkelingsproject in de Amerikaanse Golf van Mexico. Het aandeel Shell verloor zo'n 2 procent en Equinor verloor bijna 3 procent.

Het Duitse Uniper heeft de outlook voor dit jaar los gelaten als gevolg van de beperkte gastoevoer door het Russische Gazprom. Uniper onderzoekt hoe het voldoende liquiditeit kan zeker stellen en voert onder meer gesprekken met de Duitse overheid. Het aandeel daalde ruim 14 procent.

In Parijs deden Eurofins Scientific en Thales goede zaken, met plussen van rond een procent. Alstom was de gebeten hond en leverde in de Franse hoofdindex ruim 8 procent in.

In de Duitse DAX ging Sartorius aan kop, met een winst van rond de 2,5 procent. E.ON en RWE stonden onder druk in Frankfurt en verloren zo'n 4 tot 5 procent

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager.