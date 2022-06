AEX sluit lastig halfjaar af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met rode cijfers gesloten en rondde daarmee een uiterst slecht eerste halfjaar af.

De AEX sloot 1,1 procent lager op 659,23 punten, nadat de index het jaar 2021 nog was geeindigd op 797,93 punten.

De daling van de Amerikaanse kerninflatie werd door de markt niet echt juichend begroet, merkte Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut op.

"Het lijkt erop dat beleggers beginnen te beseffen dat de inflatie straks misschien wel omlaag gaat, maar dat dit ook betekent dat de bedrijfswinsten lager worden en er een recessie aankomt", zei Brouwers.

De kortstondige oplevingen die de koersdalingen van aandelen afwisselen passen volgens hem in zo'n dalende trend. Overigens in Brouwers niet zo somber over de AEX op de korte termijn.

"De bodem rond 630 lijkt me vrij solide en ik zie niet direct reden om daar onder uit te breken. Ik denk dat de markt eerst weer wat omhoog moet voordat hij verder omlaag kan."

Het wordt nu wachten op de bedrijfsresultaten om over enkele weken te zien of die voor het huidige kwartaal gaan tegenvallen of meevallen.

De sector die donderdag vooral hard werd geraakt was staal, met een negatief rapport van Bank of America over ArcelorMittal en Aperam.

"Daar kon je op wachten", zei Brouwers. Vanwege de hoge staalprijzen stonden de aandelen op niveaus waar ze volgens de beurskenner helemaal niet horen te staan. De beleggingsexpert wees erop dat de prijzen voor grondstoffen zoals hout al lang weer terug bij af zijn.

Brouwers denkt dat de Amerikaanse consument de hand stevig op de knip kan gaan houden, omdat een groot deel van zijn inkomen opeens opgaat aan de dure brandstof en hogere hypotheeklasten. Dit kan een probleem gaan worden voor bedrijven die massaal hebben ingekocht om hun voorraden op peil te brengen nu de aanvoer haperend verloopt. De vraag is hoe ze die grote voorraden straks weer gaan verkopen.

Een betere PCE index voor de Amerikaanse kerninflatie in mei, die de Federal Reserve nauwlettend volgt, kon de stemming niet verbeteren. De inflatie daalde van 4,9 procent in april naar 4,7 procent in mei. Er was door economen 4,8 procent voorspeld.

Verder bleek de economische activiteit in de regio Chicago te zijn vertraagd in juni, hoewel de index nog wel wees op groei.

In China wijzen de officiële inkoopmanagersindexen ook weer op groei. Vooral de dienstensector herstelde stevig.



De euro/dollar handelde op 1,0463.

De olieprijs daalde nadat oliekartel OPEC+ besloot om de productie in augustus op hetzelfde verhoogde peil te houden als in juli. Dat is een verhoging met 648.000 vaten per dag, tegen 432.000 vaten extra productie in de voorgaande maanden. Door de oorlog in Oekraïne en westerse sancties tegen Rusland is het aanbod op de oliemarkt verstoord. Een vat WTI-ruwe olie wer 2,4 procent goedkoper op 107,17 dollar.



Stijgers en dalers

In de AEX was vastgoedreus Unibail de grootste daler met een verlies van 4,4 procent.

ArcelorMittal verloor 3,7 procent. Bank of America heeft het koersdoel voor de staalreus nagenoeg gehalveerd, van 50,00 naar 26,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.

Sectorgenoot Aperam verloor zelfs 7,6 procent. De staalfabrikanten hebben veel dure energie nodig om hun producten te maken en een recessie kan minder vraag opleveren. Bank of America ruilde het koopadvies voor Aperam in voor een verkoopaanbeveling.

Ook ING en Heineken verloren krap 3 procent.

Onder de winnaars waren Prosus, dat zijn onderwaardering gaat aanpakken door eigen aandelen in te kopen, maar ook Philip en Akzo Nobel. Chemiedistributeur IMCD eindigde bovenaan met een plus van 1,6 procent.

Bij de Midkapbedrijven won Fagron 1,6 procent. Eerder deze week stond het aandeel onder druk na een waarschuwingsbrief van de Amerikaande toezichthouder FDA.

Smallcapper Nedap steeg 1,4 procent. Eurocommercial verloor juist 6,5 procent.

Accsys meldde een omzetgroei van 21 procent, maar volgens analist Johan van den Hooven van Edison ook meer vertraging bij de uitbreiding van de capaciteit. Het aandeel sloot 4 procent lager.

Het lokaal genoteerde Ease2pay steeg 4 procent. Mede dankzij de overname van Involtum groeide het aantal transacties tot en met mei tot bijna 1,7 miljoen. Bij Involtum was de groei 164 procent op jaarbasis en bij de bestaande activiteiten van Ease2pay was dit 65 procent.

Wall Street

Rond de slotgong op Beursplein 5 verloor Wall Street tot bijna een procent.