Onward Medical publiceert in medisch vakblad

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft in het medische tijdschrift Nature Neuroscience de potentie getoond van zijn ARCIM-therapie waarmee beweging en functie in handen en armen kunnen herstellen na een dwarslaesie. Dit meldde het medische technologiebedrijf donderdagavond. Onderzoekers in de Nature Neuroscience publicatie onderzochten een potentieel effectievere benadering voor het verbeteren van de motorische controle van de bovenste ledematen na een dwarslaesie. Dit gebeurde via een implanteerbaar neurostimulatiesysteem die het deel van de ruggenmerg moduleert dat betrokken is bij het regelen van de hand- en armfunctie. De preklinische gegevens toonden aan dat nauwkeurige elektrische stimulatie gericht op relevante ruggenmergsegmenten de spieractivatie en -kracht verbeterde en efficiëntere hand- en armbewegingen mogelijk maakte, aldus Onward Medical, dat zich voorbereidt om in 2023 een andere therapie, ARCEX, te lanceren. "De bevindingen van deze Nature Neuroscience-publicatie suggereren dat geïmplanteerde ARCIM-therapie ook een rol kan spelen om mensen met een dwarslaesie te helpen de arm- en handfunctie terug te krijgen", aldus CEO Dave Marver. Bron: ABM Financial News

