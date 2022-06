Lagere start voor Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. De bekende vrees voor meer renteverhogingen en een dreigende recessie blijft de stemming drukken.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 1,3 procent in het rood. Technologiebeurs Nasdaq zal 1,3 procent inleveren.

De futures werd iets minder negatief na de publicatie van een cijfer voor de kerninflatie, die een daling liet zien in mei. De daling van 4,9 naar 4,7 procent was iets sterker dan de 4,8 die door economen was verwacht.

Zorgen over het tempo waarmeer de Federal Reserve de rente verhoogt om de gierende inflatie te beteugelen, domineren de markt dit jaar.

"Als alles onveranderd blijft is de eerste helft van dit jaar voor de S&P500 het slechtste jaar sinds 1970, als je kijkt naar totaal rendement", zei Henry Allen van Deutsche Bank.

Aan het einde van de maand en het kwartaal zullen institutionele beleggers flink wat geldstromen laten gaan tussen de verschillende beleggingscategorieën, verwacht Jeffrey Halley van OANDA. Dat kan een aantal valse signalen geven vandaag, volgens hem.

Het mondiale consumentenvertrouwen is inmiddels op niveaus die we alleen kennen van economische recessies, stelde de indicator van JPMorgan, die China niet meetelt.

De omvang van de schok van het consumentenvertrouwen is ongeveer driekwart van de schok in de mondiale financiele crisis in 2008 en 85 procent van de aanvankelijke schok van de coronapandemie, volgens de index.



De wekelijkse steunaanvragen lieten donderdag een kleine daling zien. Dit was geen verrassing. Tijdens de handel is er nog een inkoopmanagersindex voor de regio Chicago.

De olieprijs daalde licht, na een vergadering van OPEC+, een samenwerkingsverband van olie-exporterende landen, dat besloot om de dagproductie in augustus met 648.000 vaten op te hogen, net al in juli. De afgelopen maanden was dit 432.000.

Een augustusfuture West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 109,50 dollar en Brent-olie voor september was 112,37 dollar per vat, een daling van 0,4 procent.

ADP stopt tijdelijk met zijn banenrapport en gaat de komende maanden de methodologie aanpassen om een meer robuuste index voor de Amerikaanse arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dat maakte het onderzoeksinstituut donderdag bekend. De onderzoekers willen 31 augustus hun nationale werkgelegenheidsrapport weer laten starten, in samenwerking met het digitale economie-lab van de universiteit van Stanford.

De euro/dollar noteerde op 1,0400. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0442 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Acuity Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet flink zien stijgen en de winst viel hoger uit dan voorzien. In een toelichting sprak CEO Neil Ashe van een "aanhoudend sterke prestatie gedurende het derde kwartaal". Het aandeel lijkt hoger te gaan openen.

Constellations Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en vooral het operationeel resultaat zien stijgen en daarom de outlook verhoogd. De Amerikaanse bierbrouwer daalt voorbeurs ruim 5 procent.

De CEO van Aerojet Rocketdyne zal naar verwachting de overwinning behalen in een ongebruikelijke strijd met de voorzitter van het bedrijf, dat toeleverancier is voor de defensie-industrie. Aandeelhouders lijken te gaan stemmen voor een bestuur met acht personen, voorgesteld door CEO Eileen Drake. De voorzitter, die in een bittere strijd is verwikkeld met de CEO, deed een ander voorstel.

Niantic ontslaat 8 procent van zijn personeel. De maker van de game Pokemon Go heeft moeite om een nieuwe hit te ontwikkelen.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag licht lager. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.818,83 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.029,31 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.177.89 punten.