OPEC+ blijft productie opvoeren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ heeft donderdag besloten om de olieproductie in augustus op te voeren in hetzelfde tempo als in juli. Dit bleek tijdens een bijeenkomst van oliekartel OPEC en diens partnerlanden. Onder leiding van Saoedi-Arabië werd besloten om in augustus de dagproductie met 648.000 vaten op te hogen, zo stelden deelnemers tegen The Wall Street Journal. Dat is gelijk aan de verhoging voor juli, en meer dan de verhoging van 432.000 vaten die de afgelopen maanden werd doorgevoerd. De olieprijs daalt donderdag krap een half procent. Bron: ABM Financial News

