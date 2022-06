Bank of America halveert koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ArcelorMittal nagenoeg gehalveerd, van 50,00 naar 26,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. De analisten verlaagden hun taxaties voor de Europese staalprijzen vanwege de zwakkere macro-economische vooruitzichten. Zij rekenen op een toename van de Chinese export, wat voor prijsdruk wereldwijd zal zorgen. "Maar aandelen ArcelorMittal zijn erg goedkoop", meent Bank of America. In de koers wordt al rekening gehouden met een neergang in de markt, terwijl de schuldpositie er veel beter uitziet dan in het verleden en de inkoop van eigen aandelen een "aantrekkelijk rendement" biedt, nu 50 procent van de vrije kasstroom wordt gespendeerd aan deze inkopen. Het aandeel ArcelorMittal daalt donderdag 4,1 procent naar 21,43 euro. Bron: ABM Financial News

