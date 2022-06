ADP stopt tijdelijk met banenrapport Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ADP stopt tijdelijk met zijn banenrapport en gaat de komende maanden de methodologie aanpassen om een meer robuuste index voor de Amerikaanse arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dat maakte het onderzoeksinstituut donderdag bekend. De onderzoekers willen 31 augustus hun nationale werkgelegenheidsrapport weer laten starten, in samenwerking met het digitale economie-lab van de universiteit van Stanford. Meer details over de aangepaste index volgen later in de zomer, belooft ADP. De afgelopen maanden week het wekelijkse banenrapport van ADP sterk af van het officiële rapport dat een dag later wordt gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

