Beursblik: Bank of America zet Aperam op verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het advies voor Aperam verlaagd van Kopen naar Underperform en het koersdoel van 58,00 naar 25,00 euro. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. De analisten verlaagden hun taxaties voor de Europese staalprijzen vanwege de zwakkere macro-economische vooruitzichten. Zij rekenen op een toename van de Chinese export, wat voor prijsdruk wereldwijd zal zorgen. "De energieprijzen zullen hoogstwaarschijnlijk de vraag en de kosten van de binnenlandse roestvast staalproductie raken", verwacht de bank. Indien gas op rantsoen komt, waar Bank of America overigens niet van uitgaat, dan zal dit catastrofaal uitpakken voor Aperam, waarschuwen de analisten. Het aandeel Aperam daalt donderdag 7,6 procent naar 26,51 euro. Bron: ABM Financial News

