Uniper trekt outlook in

(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse Uniper heeft de outlook voor dit jaar los gelaten als gevolg van de beperkte gastoevoer door het Russische Gazprom. Dit maakte Uniper donderdag bekend. Woensdag stelde Uniper dat sinds 16 juni slechts 40 procent van het contractuele quotum door Gazprom geleverd is. Om toch in de behoefte te kunnen voorzien, moet Uniper nu "significant" hogere prijzen betalen, die niet direct zijn door te berekenen. Hierdoor verwacht Uniper dat in de eerste helft van 2022 zowel de aangepaste EBIT als het nettoresultaat "significant" lager zijn uitgevallen dan in de eerste zes maanden van een jaar eerder, toen respectievelijk 580 en 485 miljoen euro. Uniper onderzoekt hoe het voldoende liquiditeit kan zeker stellen en voert onder meer gesprekken met de Duitse overheid over zogeheten stabiliserende maatregelen. Het aandeel Uniper levert donderdag ruim 15 procent in. Bron: ABM Financial News

