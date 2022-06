Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, waarmee de volatiliteit in de markt nog altijd intact lijkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,9 procent op 403,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,4 procent naar 12.699,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 2,3 procent met een stand van 5.892,50 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 1,8 procent naar 7.181,92 punten.

"De inflatie en recessieperikelen blijven in de hoofden van beleggers rondzweven", zei Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten in mei een stijging zien van 0,6 procent op maandbasis. De werkloosheid van het land liep stevig op, vooral door de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne. Daardoor kwam de werkloosheid uit op 5,3 procent tegen 4,9 procent in juni. De werkloosheid in de eurozone kwam in mei uit op 6,6 procent tegen 6,7 procent in april.

Frankrijk zag de inflatie in juni uitkomen op 5,8 procent ten opzichte van juni 2021. In mei lag de jaarinflatie op 5,2 procent. Het cijfer over juni kwam overeen met de prognose vooraf. Dat gold niet voor de inflatie op maandbasis van 0,7 procent. Daar was 1,0 procent voor verwacht.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vanmiddag uit naar de zogeheten PCE-inflatie, die met de kernvariant op jaarbasis naar verwachting uitkomt op 4,8 procent tegen 4,9 procent in april. De verwachting op maandbasis voor de kerninflatie ligt op 0,4 procent tegen 0,3 procent een maand eerder.

Daarnaast worden in de VS ook de wekelijkse steunaanvragen naar buiten gebracht, ingeschat op 230.000, en verder de inkoopmanagersindex van Chicago over juni.

Olie werd donderdag iets goedkoper. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 109,67 dollar, terwijl voor een september-future Brent 112,44 dollar werd betaald, een daling van nog geen 0,5 procent. De OPEC+ komt vandaag bijeen.

De euro/dollar noteerde op 1,0421. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0460 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0442 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Equinor heeft ingestemd met de verkoop aan Shell van 51 procent van zijn belang in het North Platte diepwaterontwikkelingsproject in de Amerikaanse Golf van Mexico. De koers van het aandeel Shell noteerde 0,1 procent verlies, van Equinor steeg deze 0,2 procent.

Op de belangrijkste beursvloeren noteerden vrijwel alle aandelenkoersen in de hoofdindices lager, met uitzondering van de koers van het aandeel Thales in Parijs, waar 1,7 procent bij kwam.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 3.818,83 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.029,31 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.177.89 punten.