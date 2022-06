Boskalis rondt verkoop KST en Maju af

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis en mede-aandeelhouder KS Investments hebben de verkoop afgerond van hun aandelenbelangen in hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië. Dit maakte de Nederlandse maritieme dienstverlener donderdag bekend.

De belangen werden verkocht aan Rimorchiatori Mediterranei, zoals op 15 november 2021 aangekondigd.

Boskalis heeft 92 miljoen euro in contanten ontvangen voor het belang van 49 procent in de joint ventures. Dit resulteert in een boekwinst vóór belastingen van circa 50 miljoen euro.

De transactie wordt verwerkt in de resultaten over het eerste halfjaar van 2022. Aangezien de activiteiten en resultaten van KST en Maju per 1 januari 2022 zijn aangemerkt als ‘assets held for sale’ dragen ze niet meer bij aan het groepsresultaat van Boskalis.

De verkoop van KST en Maju volgt op het strategische besluit dat Boskalis in 2019 heeft genomen om zijn havensleepactiviteiten af te stoten. In 2019 zijn de belangen in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage reeds afgestoten.