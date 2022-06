Beursupdate: verlies voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag 1,5 procent lager op 656,37 punten, in aanloop naar een Amerikaans inflatiecijfer. Goed nieuws kwam er vanochtend uit China, waar de officiële inkoopmanagersindexen weer op groei wijzen. Vooral de dienstensector laat een stevig herstel zien. Maar "de inflatie en recessieperikelen blijven in de hoofden van beleggers rondzweven", zei Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx. Volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque lieten de cijfers van woensdag zien dat de inflatie nog steeds niet daalt, en waar dit wel gebeurt, is dit volgens de econoom vooral te danken aan tijdelijke overheidsmaatregelen. "Het gaat om een kunstmatige daling", zo zei Keppenne over de beperkte daling van de Duitse inflatie die woensdag werd gemeld. Vandaag hebben beleggers vooral oog voor de Amerikaanse inlfatieindex PCE. Dit is een maatstaf voor inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex. De berekening van de PCE wijkt fundamenteel af van de officiële consumentenprijsindex, maar is wel de belangrijkste graadmeter voor de Federal Reserve. De euro/dollar handelt op 1,0426 en de olieprijs is stabiel. Stijgers en dalers In de AEX gaat Prosus aan de leiding met een koerswinst van 1,2 procent. Wolters Kluwer stijgt 0,8 procent. De grootste dalers zijn ING en Signify, met verliezen van 3,6 en 4,4 procent. Fagron, dat na een waarschuwingsbrief van de FDA stevig onder druk stond, wint vandaag 0,7 procent. Aalberts en Aperam dalen 5 tot 6 procent. Kendrion wint in de AScX 0,6 procent. BAM en Eurocommercial daarentegen verliezen 3,2 en 3,5 procent. Accsys meldde een omzetgroei van 21 procent, maar volgens analist Johan van den Hooven van Edison ook meer vertraging bij de uitbreiding van de capaciteit. Het aandeel levert 3,0 procent in. Het lokaal genoteerde Ease2pay wint 3,2 procent. Mede dankzij de overname van Involtum groeide het aantal transacties van Ease2pay tot en met mei tot bijna 1,7 miljoen. Bij Involtum was de groei 164 procent op jaarbasis en bij de bestaande activiteiten van Ease2pay 65 procent. Bron: ABM Financial News

