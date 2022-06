Valuta: markt wacht op Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag op 1,0440, waarmee de markt zich vooral ten faveure van de dollar heeft opgesteld, in afwachting van de voor de Federal Reserve belangrijke inflatiedata die vanmiddag worden gepubliceerd.

"De markt heeft in aanloop daarnaar al vast een voorschot genomen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van donderdag tegen ABM Financial News. "Technisch ligt er voor de Europese munt een steun op 1,0380 dollar, die een aantal dieptepunten markeert, van recente datum, uit 2016 en 2008", aldus Van der Meer.

De handelaar schat in dat momenteel afgewacht wordt of de inflatieniveaus op hun top zitten of niet. "Als het eerste het geval is, zou het kunnen zijn, dat dit de verwachtingen ten aanzien van een sterk robuust rentebeleid tempert", aldus Van der Meer.

De Duitse detailhandelsverkopen lieten in mei een stijging zien van 0,6 procent op maanbasis. De werkloosheid van het land liep stevig op, vooral door de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne. Daardoor kwam de werkloosheid uit op 5,3 procent tegen 4,9 procent in juni. De werkloosheid in de eurozone kwam in mei uit op 6,6 procent tegen 6,7 procent in april.

Frankrijk zag de inflatie in juni uitkomen op 5,8 procent ten opzichte van juni 2021. In mei lag de jaarinflatie op 5,2 procent. Het cijfer over juni kwam overeen met de prognose vooraf. Dat gold niet voor de inflatie op maandbasis van 0,7 procent. Daar was 1,0 procent voor verwacht.

De centrale bank van Zweden heeft donderdag de rente met 50 basispunten verhoogd naar 0,75 procent. De beleidsmakers verwachtten begin 2023 dicht bij de 2,0 procent te staan.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht dus uit naar de zogeheten PCE-inflatie, die met de kernvariant op jaarbasis naar verwachting uitkomt op 4,8 procent tegen 4,9 procent in april. De verwachting op maandbasis voor de kerninflatie ligt op 0,4 procent tegen 0,3 procent een maand eerder.

Daarnaast worden ook de wekelijkse steunaanvragen naar buiten gebracht, ingeschat op 230.000, en verder de inkoopmanagersindex van Chicago over juni.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0437 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8599 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,2 procent en noteerde op 1,2139 dollar. De euro noteerde vlak op 10,6780 Zweedse kroon.