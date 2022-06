Credit Suisse verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 50,00 naar 39,00 Britse pond, maar handhaafde wel het Outperform advies voor de maaltijdbezorger. De reden voor de koersdoelverlaging is een combinatie van zaken, aldus de analisten. Allereerst wijzen zij op de verslechterende macro-economische omstandigheden. Daarnaast benadrukken zij ook de recente nieuwsstroom rondom de Amerikaanse tak Grubhub, die zorgt voor veel onzekerheid. Credit Suisse meent dat Just Eat de portefeuille moet opschonen en naast Grubhub wellicht ook andere activiteiten moet aanpakken. Autonoom zien de analisten echter goede ontwikkelingen. Zij wijzen bijvoorbeeld op een recente deal met McDonald's. Verlieslatende techbedrijven krijgen het moeilijk op de aandelenmarkten, aldus Credit Suisse. Maar Just Eat heeft zicht op zwarte cijfers, menen de analisten, en de maaltijdbezorger kan zo weer in een goed daglicht komen te staan bij beleggers. "Maar dan moet JET wel leveren", waarschuwen zij. En tot die tijd zal het aandeel onder druk staan. Bron: ABM Financial News

