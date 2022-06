Credit Suisse knipt stevig in koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag stevig in het koersdoel van Adyen geknipt. Dit bleek uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Het koersdoel ging van 2.700 naar 1.750 euro, maar het aandeel blijft wel op de kooplijst. De analisten besloten hun taxaties voor Adyen flink te verlagen, vanwege de verslechterende macro-economische omstandigheden. Adyen wordt nu gewaardeerd op 35 keer de EBITDA in 2024, in plaats van 50 keer. Adyen blijft echter samen met een select clubje bedrijven de toekomst van fintech in het komende decennium bepalen, menen de analisten. Op langere termijn blijft het aandeel dus interessant, benadrukt Credit Suisse, ondanks de zorgen op korte termijn. Bron: ABM Financial News

