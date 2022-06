Veel weerstand bij toekennen decharge IEX Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens de jaarvergadering van IEX Group is er relatief veel tegen het verlenen van decharge van het bestuur en de raad van commissarissen gestemd. In beide gevallen stemde 23,6 procent van de aandeelhouders tegen decharge. En ook de vaststelling van de jaarrekening 2021 kreeg dit percentage aan tegenstemmen, net als het voorstel voor het mogen uitgeven van nieuwe aandelen. Volgens CEO Mark Termeer van IEX is het relatief hoge aantal tegenstemmen het gevolg van het ontbreken van een goedkeurende verklaring door een OOB accountant. Net als circa tien andere kleinere bedrijven op Euronext, heeft ook IEX nog geen zogeheten OOB-accountant gevonden, volgens de CEO door gebrek aan capaciteit bij de in totaal 6 OOB-accountants in Nederland. Een deel van de aandeelhouders vond volgens Termeer het ontbreken van deze goedkeurende verklaring, inmiddels voor het derde jaar op rij, reden om tegen decharge en vaststelling te stemmen. Tijdens de vergadering was 81,1 procent van de aandeelhouders van IEX vertegenwoordigd. Bron: ABM Financial News

