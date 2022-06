Flinke toename Duitse werkloosheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in juni flink gestegen, waardoor ook het werkloosheidspercentage stevig opliep. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau donderdag. De sterke toename is het gevolg van de registratie van Oekraïense vluchtelingen op de Duitse arbeidsmarkt, verklaarde het Federale Arbeidsbureau. In juni liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 133.000 op, na een afname in mei met 5.000 op maandbasis. Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage kwam in juni uit op 5,3 procent tegen 5,0 procent in mei. In totaal zaten er in juni 2,36 miljoen Duitsers zonder baan. In mei waren dit er 2,26 miljoen. Bron: ABM Financial News

