Zweden verhoogt rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Riksbank heeft de rente donderdag met 50 basispunten verhoogd naar 0,75 procent. Dit maakte de Zweedse centrale bank bekend. De Riksbank wees op de snel stijgende inflatie, die ook steeds breder wordt. Om de inflatie terug naar het gewenste niveau te krijgen, werd de rente verhoogd. De centrale bank verwacht dat de rente verder zal worden verhoogd en aan het begin van 2023 dicht bij de 2 procent zal staan. Ook is door de centrale bank besloten om de balans in de tweede jaarhelft sneller te verkleinen dan in april was besloten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.