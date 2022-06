Beursblik: Kepler verhoogt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor ASR verhoogd van 55,00 naar 57,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. In de eerste jaarhelft creëerde de verzekeraar autonoom vermoedelijk 354 miljoen euro aan kapitaal, en voor het hele jaar rekent Kepler op 619 miljoen euro. Daarmee zit de bank 7 procent boven de consensus. Verder rekent Kepler op een Solvency II ratio van 219 procent, een stijging van 23 procent ten opzichte van eind 2021. ASR zal in 2023 70 procent van het autonoom gecreëerde kapitaal uitkeren aan aandeelhouders, denken de analisten. Dat komt neer op een rendement van 9,4 procent. Op 24 augustus komt ASR met de halfjaarcijfers. Bron: ABM Financial News

