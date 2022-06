Vopak herfinanciert lening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak is er in geslaagd een lening van 1 miljard euro over te sluiten. Dit maakte het tankopslagbedrijf donderdag voorbeurs bekend. De nieuwe leningsfaciliteit kwam tot stand met behulp van een syndicaat van twaalf internationale banken, waaronder ABN AMRO en ING, en vervangt een lening die het bedrijf in 2016 aanging. De nieuwe lening heeft een looptijd van vijf jaar en kan tweemaal met een jaar worden verlengd, en is gekoppeld aan de ambities van Vopak op het vlak van duurzaamheid. Financiële details werden niet verstrekt. CFO Michiel Gilsing sprak van een sterke blijk van vertrouwen van de banken in Vopak. De financieel directeur meent dat de nieuwe lening Vopak voldoende flexibiliteit geeft om de ambities te financieren, waaronder die op het vlak van nieuwe energie en duurzame grondstoffen. Bron: ABM Financial News

