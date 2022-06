AEX in rood van start in aanloop naar cruciaal inflatiecijfer VS

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent.

Op een terughoudende en relatief rustige handelsdag koerste de AEX woensdag nog 0,4 procent lager naar 666,57 punten. “Er is weinig nieuws, maar veel pessimisme", zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

Op Wall Street sloten de hoofdindices woensdagavond per saldo vrijwel onveranderd, nadat hoofdgraadmeter S&P 500 dinsdag nog 3 procent prijs moest geven.

De focus bij beleggers ligt momenteel op de veel te hoge inflatie. Agressief verkrappende centrale banken die het rentewapen inzetten, zorgen de afgelopen maanden voor een extreme volatiliteit op de obligatiemarkten, terwijl de aandelenmarkten op het punt staan om de slechtste eerste jaarhelft sinds decennia achter zich te laten.

Gisteren werd nog bekend dat de Spaanse consumentenprijzen in juni op jaarbasis met maar liefst 10,2 procent zijn gestegen. Op maandbasis was sprake van een plus van 1,8 procent, hetgeen er op duidt dat er nog geen omslagpunt is bereikt. In Duitsland daalde de inflatie, maar blijft met 7,6 procent wel hoog. Vrijdag staat de inflatie in de eurozone in juni op de agenda.

Alle ogen zijn vandaag echter gericht op de vrijgave van de PCE inflatie in de VS in mei om 14:30 uur. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex. Deze index is de laatste maanden uitgegroeid tot ’s werelds meest gevolgde macrocijfer.

De berekening van de PCE wijkt fundamenteel af van de officiële CPI, maar is wel de belangrijkste graadmeter voor de Federal Reserve. De lichte terugval in de PCE van april leidde afgelopen maand nog tot opluchting op Wall Street en er werd een flinke rally ingezet, die achteraf echter moet worden beschouwd als een ‘bear market rally’.

"We verwachten dat de markt blijft watertrappelen totdat we een overtuigend signaal krijgen dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt. Ons vertrouwen in een zachte landing is laag en de aandelenmarkten dalen mee", aldus marktanalist Arun Sai van Pictet Asset Management.

In Azië noteren de Chinese hoofdbeurzen vanochtend in het groen, terwijl de beurzen in Tokio, Sydney en Seoel juist minimaal 1 procent prijs geven. De officiële inkoopmanagersindex voor China wijst weer op groei, zowel voor de industrie als de dienstensector.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent lager op 109,78 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Just Eat Takeaway van 50,00 naar 39,00 pond, maar handhaafde wel het Outperform advies. Ook het koersdoel voor Adyen werd neerwaarts bijgesteld, van 2.700 naar 1.750 euro, eveneens bij handhaving van het Outperform advies. Credit Suisse zette daarnaast een Neutraal advies op Azerion met een koersdoel van 8,70 euro.

Equinor stemde in met de verkoop aan Shell van een belang van 51 procent in het North Platte diepwaterontwikkelingsproject in de Amerikaanse Golf van Mexico. Dit meldde de Noorse oliegigant woensdagavond.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 3.818,83 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.029,31 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.177.89 punten.