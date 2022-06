Wall Street licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.818,83 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.029,31 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.177.89 punten.

Amerikaanse aandelenmarkten stonden woensdag onder druk, vanwege de aanhoudende zorg dat het agressieve beleid van de Fed om de hoge inflatie te bestrijden tot een recessie zal leiden.

De vraag stond opnieuw centraal vanwege een top van centrale bankiers in Portugal, waar ook Fed-voorzitter Jerome Powell sprak. Powell zei dat de coronaviruspandemie de economie heeft verstoord op een manier die zou kunnen leiden tot meer inflatie of volatiliteit in prijsdruk, wat de manier waarop centrale banken de economische groei kunnen beheren zou kunnen bemoeilijken.

"De economie wordt gedreven door verschillende krachten. Wat we niet weten, is of we terug zullen gaan naar iets dat lijkt op, of een beetje lijkt op, wat we eerder hadden", zei Powell. Het risico bestaat volgens hem dat de Fed te veel verscherpt, maar het zou een nog grotere fout zijn om de prijsstabiliteit niet te herstellen. "De Fed kan niet toestaan dat de economie in een omgeving met nog hogere inflatie terecht komt", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,7 procent. De marktindex steeg van 320,4 naar 322,7.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar nog iets sterker gekrompen dan aanvankelijk gedacht. Het bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal niet met 1,5 procent op jaarbasis, maar met 1,6 procent. De PCE prijsindex steeg in het eerste kwartaal met 7,1 procent, tegenover 6,4 procent een kwartaal eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0442. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0481 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0518 op de borden.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,98 procent, lager op 109,78 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en persoonlijke inkomens, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago van juni.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Pinterest steeg circa 1,0 procent. Het socialmediaplatform kondigde aan dat mede-oprichter en CEO Ben Silbermann plaatsmaakt voor Bill Ready. De nieuwe CEO komt van Google.

Carnival daalde bijna 15,0 procent, na een serie koersdoelverlagingen door analisten.

FedEx wil de komende jaren de winst met dubbele cijfers laten groeien. Dit blijkt uit de plannen die de pakketbezorger woensdag presenteerde onder de noemer 'Deliver Today. Innovate for Tomorrow'. Het aandeel daalde circa 2,5 procent.

De toezichthouder FTC is een rechtszaak begonnen tegen Walmart, omdat de supermarktketen zijn dienst om geld te versturen, liet misbruiken door fraudeurs. Volgens de FTC wist Walmart dat oplichters het systeem misbruikten en trad het bedrijf er niet voldoende tegen op.

Nio heeft de aantijgingen in een rapport van Grizzly Research, een short seller, afgedaan als onzin. Grizzly Research schreef dat het Chinese autobedrijf "boekhoudspelletjes speelt om de omzet en de nettowinstmarges op te kloppen om de doelstellingen te halen." Maar "het rapport klopt niet, bevat talrijke fouten, ongegronde speculaties en misleidende conclusies en interpretaties over informatie met betrekking tot het bedrijf", verklaarde Nio.

Tesla gaat ongeveer 200 mensen ontslaan door een kantoor in Silicon Valley te sluiten. Het bedrijf wil zijn kosten inperken. Het kantoor in San Mateo werkte aan verbetering van de zelfrijdende functie van de elektrische auto, de Autopilot. Meer dan de helft van de medewerkers verliest zijn baan. Het aandeel verloor ruim 2,0 procent.

CEO Adam DeWitt van Grubhub, het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, heeft gezegd vooral een partner te zoeken. Maar volgens Just Eat is er niets veranderd aan de plannen en wordt er ook nog altijd actief gekeken naar een verkoop van Grubhub.

MicroStrategy heeft tussen 3 mei en 28 juni ongeveer 480 bitcoins gekocht voor 10,0 miljoen dollar, ofwel 20.817 dollar per munt. Per 28 juni 2022 bezit MicroStrategy 129.699 bitcoins, waarvoor het circa 3,98 miljard dollar betaalde, ofwel een gemiddelde aankoopprijs van 30.664 dollar per stuk. Een bitcoin kost woensdagmiddag 20.108 dollar. Het aandeel MicroStrategy daalde ruim 4,0 procent.