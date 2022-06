Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 413,42 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,7 procent op 13.003,35 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 6.031,48 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.312,32 punten.

Uit nieuwe cijfers bleek dat de hogere prijzen fors drukken op het consumentenvertrouwen. Beleggers blijven bezorgd dat het verkrappende monetaire beleid van centrale banken wereldwijd in een poging de inflatie te beteugelen, in een recessie eindigt.

"We verwachten dat de markt blijft watertrappelen totdat we een overtuigend signaal krijgen dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt. Ons vertrouwen in een zachte landing is nog verder gedaald en de aandelenmarkten dalen mee", zei marktanalist Arun Sai van Pictet Asset Management.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni verder verslechterd. En waar in Spanje de inflatie verder opliep naar ruim 10 procent, daalde die in Duitsland juist van 7,9 naar 7,6 procent. Dat laatste is een meevaller.

De euro/dollar noteerde op 1,0471. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0516 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0518 op de borden.

Olie werd woensdag 0,4 procent duurder. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Just Eat Takeway daalde bijna 17,0 procent, nadat de CEO van het Amerikaanse onderdeel Grubhub heeft aangegeven dat er gezocht wordt naar een partner voor deze tak en niet direct gedacht wordt aan een verkoop ervan. Daarnaast gaf Berenberg een verkoopadvies af.

Hennes & Mauritz zag in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar de resultaten verder oplopen en gaat dit jaar voor 3 miljard kroon eigen aandelen inkopen. Het aandeel H&M noteerde ruim 2,0 procent hoger.

In Parijs steeg Sanofi circa 1,5 procent, Totalenergies won 0,3 procent, terwijl Renault ruim 5,0 procent daalde en Unibail-Rodamco-Westfield bijna 4,0 procent verloor.

In Frankfurt steeg Fresenius circa een procent. Deutsche Boerse won 0,9 procent. Volkswagen daalde ruim 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 3.812,51 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.