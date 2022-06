Jaarvergadering Envipco keurt alle agendapunten goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Envipco hebben tijdens de jaarvergadering van de maker van statiegeldmachines alle agendapunten goedgekeurd. Dit meldde de fabrikant woensdag nabeurs. Aandeelhouders gaven onder andere hun goedkeuring aan de benoeming van Ann Cormack tot niet-uitvoerend bestuurder. Met de benoeming van Cormack bestaat het bestuur uit zes niet-uitvoerende leden en uit één uitvoerend lid, namelijk de CEO. Bron: ABM Financial News

