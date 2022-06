'Shell op punt om belang in LNG-project Qatar te nemen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell staat op het punt om een belang te nemen in een LNG-project ter waarde van 29 miljard dollar in Qatar. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen bekend met de situatie. Het Britse energiebedrijf zal de samenwerking met het door de staat gecontroleerde Qatar Energy in Doha naar verluidt waarschijnlijk dinsdag aankondigen. CEO Ben van Beurden van Shell zal de ondertekening waarschijnlijk samen met de Qatarese minister van energie, Saad al Kaabi, bijwonen. Een Shell-woordvoerder weigerde Bloomberg commentaar te geven. Bron: ABM Financial News

