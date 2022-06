Beursblik: obligatiebeleggers ook klaar met Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) Nu het vermoedelijk niet gaat komen van een verkoop van Grubhub door Just Eat Takeaway, is dat ook een teleurstelling voor obligatiehouders van de maaltijdbezorger. Dit zegt analist Robbert Manders van de VEB woensdag, wijzend op de obligatierente die stijgt van 8,3 naar 9,6 procent.

"JET heeft 2,2 miljard aan schulden uitstaan en het bedrijf draait met een negatieve EBITDA. Dat is geen gezonde situatie. En als de rente blijft stijgen omdat de markt twijfelt aan de capaciteit van JET om schuldeisers terug te betalen, dan raakt het van de regen in de drup", aldus de analist, want herfinanciering van de schulden zou nu tientallen miljoenen meer kosten dan vorige week. En dat is veel geld voor een bedrijf van de omvang van Just Eat Takeaway dat verlieslatend is.

De maaltijdbezorger heeft echter nog tijd. De eerste grote aflossing is pas in december 2023 en er zit nog voldoende in kas, aldus Manders.

De analist is ook weinig te spreken over "de zoveelste maal dat de communicatie vanuit Just Eat Takeaway verwarrend is". Terwijl de CEO van Grubhub zegt dat er een strategische partner wordt gezocht, blijft moederbedrijf Just Eat herhalen dat er daarnaast ook actief wordt gewerkt aan een verkoop.

"Beleggers houden niet van onzekerheid, en zeker obligatiebeleggers niet", volgens Manders. "Het bedrijf versterkt de bedenkelijke reputatie om beleggers keer op keer negatief te verrassen."