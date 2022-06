Geen bezwaren tegen uitkoopprocedure Hunter Douglas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens een rechtbankzitting op Curaçao op 13 juni over de uitkoopprocedure van Hunter Douglas kwamen er geen bezwaren van aandeelhouders. Dat meldde Hunter Douglas woensdag. Een laatste zitting volgt op 5 september. Als er dan geen bezwaar is aangetekend, zal de rechtbank naar verwachting van Hunter Douglas een uitspraak doen na de zitting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.