Toezichthouder VS klaagt Walmart aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft Walmart vandaag aangeklaagd, omdat de supermarktketen zijn dienst om geld te versturen, liet misbruiken door oplichters, die consumenten voor honderden miljoenen dollars hebben opgelicht. Volgens de Federal Trade Commission keek Walmart jarenlang de andere kant op, terwijl oplichters gebruik maakten van de gebrekkige beveiliging van de dienst bij Walmart-winkels. Hieraan verdiende Walmart miljoenen, volgens FTC-directeur Samuel Levine. "Consumenten zijn honderden miljoenen dollars kwijt, en de FTC houdt Walmart er verantwoordelijk voor dat fraudeurs klanten van het bedrijf konden oplichten." Het bedrijf trainde zijn medewerkers onvoldoende, waarschuwde klanten niet en stond procedures toe waarmee oplichters geld konden innen bij Walmart-winkels. De FTC eist nu van de rechtbank dat Walmart geld teruggeeft aan de gedupeerden en dat het bedrijf wordt bestraft voor de overtredingen. Klanten kunnen bij Walmart financiële diensten krijgen, zoals het overmaken van geld, credit cards, oplaadbare betaalkaarten, het innen van cheques en het betalen van rekeningen. Walmart treedt daarbij op als vertegenwoordiger van diensten zoals MoneyGram, Ria en Western Union. Het versturen van geld naar een ontvanger op een andere locatie, wordt vaak gebruikt door fraudeurs, omdat de gelden vrijwel onmogelijk te achterhalen zijn na zo'n transfer. De dienst werd gebruikt door oplichters, die consumenten overhaalden om geld over te maken, bijvoorbeeld door zich voor te doen als de belastingdienst, of als een behoeftig familielid. De kwestie speelde tussen 2013 en 2018. Bron: ABM Financial News

