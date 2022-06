Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het rood. Beleggers kijken vooral naar het Portugese Sintra, waar een ECB-forum plaatsvindt, en waar ook voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve aanschuift. Loretta Mester van de Federal Reserve Bank van Cleveland zei woensdag een voorstander te zijn van een renteverhoging met opnieuw 75 basispunten, als de economische situatie blijft zoals nu. Later op de dag volgen de wekelijkse cijfers over de olievoorraden, inclusief de cijfers die er vorige week door een storing niet doorkwamen. Ook komt er een definitieve raming voor de economische groei in de VS in het eerste kwartaal, voordat Wall Street opent. Olie wordt duurder. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 112,60 dollar, terwijl een september-future Brent 0,8 procent duurder werd op 114,56 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0523. Bij bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0532 op de borden. Bedrijfsnieuws Het aandeel Pinterest gaat hoger openen. Het socialmediaplatform kondigde aan dat mede-oprichter en CEO Ben Silbermann plaatsmaakt voor Bill Ready. De nieuwe CEO komt van Google. CEO Adam DeWitt van Grubhub, het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, heeft gezegd vooral een partner te zoeken. Maar volgens Just Eat is er niets veranderd aan de plannen en wordt er ook nog altijd actief gekeken naar een verkoop van Grubhub. Nio heeft de aantijgingen in een rapport van Grizzly Research, een short seller, afgedaan als onzin. Grizzly Research schreef dat het Chinese autobedrijf "boekhoudspelletjes speelt om de omzet en de nettowinstmarges op te kloppen om de doelstellingen te halen." Maar "het rapport klopt niet, bevat talrijke fouten, ongegronde speculaties en misleidende conclusies en interpretaties over informatie met betrekking tot het bedrijf", verklaarde Nio. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag fors lager. De S&P500-index sloot 2,01 procent lager op 3.821,55 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2,98 procent tot 11.181,54 punten en de Dow Jones-index moest 1,56 procent prijsgeven op 30.946,99 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.