Pinterest vervangt CEO

(ABM FN-Dow Jones) Pinterest verwisselt zijn huidige topman Ben Silbermann voor Bill Ready, die van Google komt. Dat maakte het socialmediabedrijf dinsdagavond bekend.

Silbermann was mede-oprichter van Pinterest in 2010 en was sinds die tijd altijd de CEO. "Het besluit is gedreven door wat ik denk dat het best is voor Pinterest", aldus de 39-jarige Silbermann. "Bill zal een betere CEO zijn dan ik voor dit volgende hoofdstuk.”

Ready is momenteel bij Google de directeur die gaat over commercie, betalingen en "de volgende miljard gebruikers", volgens zijn LinkedIn-profiel. Ready was eerder operationeel directeur van PayPal en daarvoor CEO van Venmo.

Pinterest heeft 433 miljoen gebruikers, maar verloor de laatste tijd gebruikers en zag de koers dit jaar halveren.

Het bedrijf heeft lang verkondigd dat gebruikers naar de website komen omdat ze iets willen kopen. Dat zou een belangrijk voordeel bieden boven concurrerende sociale platforms. De gemiddelde omzet per gebruiker is echter niet meer dan 1,33 dollar wereldwijd. In de VS en Canada, waar meer dan 80 procent van de omzet vandaan komt, is dat minder dan 5 dollar. Die omzet staat in schril contrast met wat bijvoorbeeld Facebook realiseert.

Het aandeel Pinterest lijkt een hogere opening tegemoet te gaan.