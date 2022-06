Nio ontkent aantijgingen short seller Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese fabrikant van elektrische auto's Nio heeft ontkennend gereageerd op aantijgingen in een rapport van Grizzly Research, een short seller die belang heeft bij een koersdaling van het aandeel Nio. Grizzly Research schreef dat het Chinese bedrijf "boekhoudspelletjes speelt om de omzet en de nettowinstmarges op te kloppen om de doelstellingen te halen." Het aandeel daalde woensdag ruim 11 procent op de beurs van Hongkong. "Het rapport klopt niet, bevat talrijke fouten, ongegronde speculaties en misleidende conclusies en interpretaties over informatie met betrekking tot het bedrijf", verklaarde Nio. Nio zal later een meer gedetailleerde reactie geven. De directie onderzoekt de aantijgingen en overweegt welke stappen moeten worden gezet om de belangen van alle belanghebbenden te beschermen. Bron: ABM Financial News

