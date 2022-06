Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, na het verlies op Wall Street dinsdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,9 procent op 409,60 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 1,7 procent op 13.012,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,9 procent met een stand van 6.026,38 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,5 procent naar 7.288,79 punten. "Stijgende prijzen, pessimistische economische vooruitzichten en een zwak consumentenvertrouwen leiden tot grote scepsis op de beurzen", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Als het Duitse cijfer vanmiddag meevalt, en daar ziet hij signalen voor, dan kan dit de DAX en de AEX een zetje in de rug geven. Beleggers maken zich volgens Naeem Aslam, marktanalist van AvaTrade, zorgen over de sombere economische vooruitzichten, terwijl centrale banken hun best doen om de inflatie omlaag te krijgen door hun monetaire beleid aan te scherpen, wat op de economische groei drukt. Het consumentenvertrouwen in de eurozone daalde in juni. In de eurozone is het wachten op de eerste indicatie van de inflatie in Duitsland in juni. De verwachting ligt op een inflatie van 0,5 procent op maandbasis en 8,0 procent op jaarbasis, afgezet tegen respectievelijk 0,7 en 7,9 procent. De Spaanse inflatie bleek inmiddels gestegen tot ruim 10 procent en België zit daar nog maar net onder. De Verenigde Staten maken vandaag de definitieve groei over het eerste kwartaal bekend, waarna nog de wekelijkse olievoorraden naar buiten komen. Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 112, dollar, terwijl voor een september-future Brent 114, dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0522. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0490 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0532 op de borden.



Bedrijfsnieuws De koers van het aandeel Just Eat Takeway zakte woensdag 19 procent, nadat de CEO van het Amerikaanse onderdeel Grubhub heeft aangegeven dat er gezocht wordt naar een partner voor deze tak en niet direct gedacht wordt aan een verkoop ervan. Daarnaast gaf Berenberg een verkoopadvies af. Hennes & Mauritz zag in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar de resultaten verder oplopen en gaat dit jaar voor 3 miljard kroon eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel H&M noteerde 5,5 procent hoger. Zowel in Parijs als Frankfurt domineerden de koersverliezen, vaak meer dan 1 procent. Er waren ook uitzonderingen. Zo steeg de koers van het aandeel TotalEnergies in Parijs 1,8 procent en werd de koers van het aandeel Continental in Frankfurt 1,2 procent duurder. De koersen van energie-aandelen deden het sowieso goed. De koers van het aandeel Shell steeg in Amsterdam ruim een procent en in Londen werd die van BP 1,7 procent duurder. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De S&P500-index sloot dinsdag 2,0 procent lager op 3.821,55 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 3,0 procent tot 11.181,54 punten en de Dow Jones-index moest 1,6 procent prijsgeven op 30.946,99 punten. Bron: ABM Financial News

