Fed-bestuurder Mester pleit voor renteverhoging van opnieuw 75 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, zal bij de komende rentevergadering pleiten voor een tweede renteverhoging met 75 basispunten, als de economische omstandigheden niet wijzigen. Dat zei de monetaire beleidsmaker woensdag in een uitzending van de Amerikaanse zakenzender CNBC. Het tempo waarmee de Federal Reserve het monetaire beleid verkrapt, door de rente te verhogen, was de afgelopen maanden een belangrijke stuwende kracht van de activiteit op financiële markten. De centrale bank wil de teugels hard aantrekken, om de gierende inflatie te bedwingen, en erkent dat dit een grotere kans op een economische recessie met zich meebrengt. Eerder deze maand koos de Fed daarom voor een zeldzaam grote rentestap van 75 basispunten. Een dergelijke sterke verhoging was sinds 1994 niet meer gedaan. De inflatie staat dan ook op het hoogste niveau in veertig jaar. Mester, die stemrecht heeft in de monetaire beleidscommissie FOMC, zei dat tijdens de vergadering van juli waarschijnlijk gesproken zal worden over de vraag, of de rente met 50 of met 75 basispunten verder omhoog moet. "Als de omstandigheden op de dag van de vergadering precies zo zijn als vandaag, dan zou ik pleiten voor 75, omdat ik aan de inflatiekant nog niet de cijfers heb gezien die ik moet zien, om te geloven dat we terug kunnen naar een verhoging met 50 basispunten", aldus Mester tegen Annette Weisbach van CNBC. Bron: ABM Financial News

