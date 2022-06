Valuta: euro omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag iets boven de 1,05 dollar in een afwachtende markt, die richting het einde van het eerste halfjaar de portefeuilles herschikt en nieuwe inflatiecijfers verwerkt.

"Met het oog op het laatste kan de Duitse inflatie over juni nog even spannend worden gezien de hoger dan verwachte inflatie in Spanje van ruim 10 procent", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Anderzijds lijkt de markt vooralsnog wel te weten wat de Europese Centrale Bank de komende beleidsbijeenkomsten gaat doen. Mogelijk dat september een verhoging met 50 basispunten oplevert. Verder valt wel op dat de markt sinds de laatste dip in de euro vorige week geen nieuw geld absorbeerde, hetgeen bij eerder dips wel het geval was. Daarnaast zou de daling van de euro kunnen samenhangen met een trek naar veilig geachte valuta als de dollar", aldus Mevissen.

De verwachting ligt op een Duitse inflatie van 0,5 procent op maandbasis en 8,0 procent op jaarbasis, afgezet tegen respectievelijk 0,7 en 7,9 procent.

Mevissen ziet in het Duitse inflatiecijfer in combinatie met de slotverklaring op de jaarbijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra voor vandaag de belangrijkste richtpunten.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone daalde in juni.

De Verenigde Staten maken vandaag de definitieve groei over het eerste kwartaal bekend, waarna nog de wekelijkse olievoorraden naar buiten komen.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0513 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8634 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,2175 dollar.