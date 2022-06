Koers Just Eat Takeaway keldert met 19% in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs daalt woensdag, na de rode slotstanden op Wall Street gisteren. Rond de klok van elf uur daalde de AEX een half procent naar 665,46 punten. Veel richtinggevend nieuws was er vanochtend niet. De Spaanse inflatie steeg tot boven de 10 procent en vanmiddag volgt dit cijfer uit Duitsland. "Stijgende prijzen, pessimistische economische vooruitzichten en een zwak consumentenvertrouwen leiden tot grote scepsis op de beurzen", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Als het Duitse cijfer vanmiddag meevalt, en daar ziet hij signalen voor, dan kan dit de DAX en de AEX een zetje in de rug geven. De euro/dollar handelt op 1,0511 en olie wordt iets goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,153 procent en bitcoin schiet onder de 20.000 dollar. Vandaag letten beleggers op wat de voorzitters Jerome Powell, Christine Lagarde en Andrew Bailey van respectievelijk de Fed, de ECB en de BoE tijdens het ECB-forum in het Portugese Sintra te zeggen hebben, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Stijgers en dalers In de AEX gaat Prosus met een koerswinst van 1,5 procent aan de leiding. Shell en Adyen winnen 0,7 en 0,8 procent. Ondanks een koopadvies van Jefferies levert IMCD toch 0,1procent in. En KPN profiteert niet van een koersdoelverhoging van JPMorgan en verliest 0,4 procent. Unibail en Signify verliezen circa 4 procent en Just Eat Takeaway daalt maar liefst 19 procent. De topman van Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat, zei tegen zakenkrant The Wall Street Journal, dat het vooral een partner zoekt om te groeien en niet per se een koper. Verder zette Berenberg een verkoopadvies op Just Eat. Het koersdoel van 16,30 euro is vandaag al bereikt. Het aandeel handelt op 14,74 euro. In de AMX stijgt JDE Peet’s 1,4 procent en Vopak 0,8 procent. Aalberts, dat een koersdoelverlaging kreeg van Morgan Stanley, verliest 2,7 procent en WDP 3,5 procent. Fagron, dat dinsdag al 10 procent verloor nadat bekend werd dat het een waarschuwingsbrief van de Amerikaanse FDA ontving, daalt woensdag nog eens 6,6 procent. Analisten menen overigens dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als opgediend. Maar dat Fagron serieus werk moet maken van het oplossen van de problemen in de herverpakkingsfaciliteit in Minnesota is volgens hen meer dan duidelijk. In de AScX stijgt CM.com 1,9 procent en Ebusco 1,2 procent. TomTom en Fastned dalen ruim 2,5 procent en Eurocommercial Properties daalt 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.