JPMorgan verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,60 naar 4,40 euro met een ongewijzigd Overwogen advies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Volgens de analisten biedt KPN een "aantrekkelijke combinatie" van fundamenteel opwaarts potentieel en meewind van een consoliderende mobiele markt. De taxaties van JPMorgan voor de middellange termijn liggen iets boven consensus. Er zit volgens de bank wat opwaarts potentieel in de prijzen voor mobiele telefonie in Nederland, wat samen met de glasvezelplannen van KPN de omzet van het telecombedrijf weer zal laten groeien. Op een rood Damrak noteert het aandeel KPN woensdag 0,2 procent lager op 3,43 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.