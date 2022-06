'Overdreven afstraffing Fagron' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) De koersdaling van Fagron nadat bleek dat het bedrijf een waarschuwingsbrief van de Amerikaanse FDA heeft ontvangen, is wat overdreven. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam woensdag. De FDA constateerde na een inspectie in november 7 procedurefouten bij een herverpakkingsfaciliteit van Fagron in Minnesota. Hierdoor zou kruisbesmetting kunnen optreden. Fagron liet weten 4 problemen te hebben opgelost en te werken aan de overige 3. De brief was op 14 juni ontvangen en geeft 15 werkdagen de tijd om met een plan van aanpak te komen. Volgens Claassen is het niet ongebruikelijk dat de FDA na een bedrijfsinspectie met dergelijke waarschuwingen komt. Maar in dit geval moest Fagron wel externe expertise inhuren om het probleem aan te pakken, benadrukte de analist. "In onze optiek is dit wel degelijk een problemen, maar voorlopig ook weer geen drama", aldus Claassen. Er hoeven geen producten te worden teruggeroepen en de fabriek mag open blijven. De inspectie betreft de herverpakkingsfaciliteit voor de meeste Brands & Essentials activiteiten van Fagron in de VS. Degroof schat de omzet op 60 miljoen euro met een EBITDA van 12 tot 15 miljoen euro. Het recent overgenomen Letco en de steriele faciliteit in Wichita blijven buiten schot, benadrukte Claassen. "Normaal gezien kan het probleem opgelost worden en Fagron heeft nog tijd en alleen in het slechtste geval moet de fabriek dicht", aldus Claassen. De koersval kostte dinsdag al meer dan 100 miljoen euro en dat vindt de analist te veel. Hij handhaaft het koopadvies op Fagron met een koersdoel van 23,00. Woensdag daalt het aandeel op een rode beurs nog eens 6,3 procent naar 14,80 euro. Bron: ABM Financial News

