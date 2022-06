ASML, ASMI en Adyen duwen AEX in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals voorzien, met verlies van start gegaan. De AEX noteert 0,2 procent lager op 669,01 punten. In de hoofdindex gaan de meeste aandelen lager. ASMI, ASML en Adyen behoren met verliezen van meer dan 2 procent tot de grootste dalers. De Amerikaanse Nasdaq leverde dinsdagavond 3 procent in. Verder verliest Unibail 2,1 procent, maar wint IMCD na een koopaanbeveling van Jefferies 0,4 procent, net als Shell. In de AMX wint OCI ruim een procent, maar daar staan verliezen van circa 3 procent tegenover voor Fagron en PostNL. Dinsdagmiddag werd bekend dat Fagron een waarschuwingsbrief ontving van de Amerikaanse FDA, waarna het aandeel onder druk kwam te staan. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees voor PostNL op een 'downgrade' van ABN AMRO Oddo. Bij de smallcaps ging Nedap nipt in het groen. ForFarmers en Fastned daalden circa 2 procent. Bron: ABM Financial News

