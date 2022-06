Grubhub zoekt vooral partner

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub, de Amerikaanse divisie van Just Eat Takeaway, is op zoek naar een partner, waarmee een verkoop van het onderdeel niet de eerste prioriteit lijkt. Dit stelde de CEO van Grubhub Adam DeWitt in gesprek met zakenkrant The Wall Street Journal.

De CEO zei dinsdag tegen de zakenkrant dat het meer gaat "over het vinden van een manier om ons te helpen groeien dan dat het per se over een verkoop gaat", terwijl in april nog leek te worden aangestuurd op een verkoop. De optie om te verkopen is overigens nog niet van tafel.

Grubhub is de derde maaltijdbezorger in de VS na Doordash en Uber Technologies, en werd vorig jaar door Just Eat ingelijfd.

De activistische aandeelhouder Cat Rock Capital, de derde aandeelhouder van JET, dringt al geruime tijd bij het moederconcern aan op een verkoop van het worstelende Grubhub, zodat de maaltijdbezorger zich kan focussen op de Europese operaties.