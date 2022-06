Rode start op Damrak in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk met een klein verlies van start, na de koersdalingen op Wall Street gisterenavond. De future op de AEX noteerde kort na acht uur een half procent in het rood. De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag onder druk na een tegenvallend macrocijfer. De index van Conference Board voor het consumentenvertrouwen daalde in juni tot 98,7, wat het laagste niveau in zestien maanden is. Amerikanen maken zich meer zorgen over de hoge prijzen van benzine en voeding en over de gezondheid van de economie. De daling was een stuk sterker dan verwacht. De cijfers herinneren de markt aan de mogelijkheid dat de Amerikaanse economie al in een recessie zit. Veel richtinggevend nieuws is er niet vanochtend. Cijfers uit Japan over de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen zijn negatief. Vanmiddag volgen er nog inflatiecijfers uit Duitsland en groeicijfers uit de VS. Ook praten de centrale bankier vandaag verder in het Portugese Sintra, op het ECB-forum. De euro/dollar handelde woensdag op 1,0500. De olieprijs zakte, nadat deze dinsdag nog in de lift zat. Vanmiddag staan in de VS de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Bedrijfsnieuws IMCD komt mogelijk in beweging na een koopaanbeveling van Jefferies, terwijl Berenberg een verkoopadvies afgaf voor Just Eat Takeaway. Philips kreeg een lager koersdoel van Deutsche Bank. Kepler Cheuvreux liet weten het lastig inschatten te vinden wat de eventuele financiële implicaties zijn van de waarschuwingsbrief die Fagron ontving van de Amerikaanse toezichthouder FDA.? Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot dinsdag 1,6 procent lager op 30.947 punten en de S&P daalde 2,0 procent tot 3.822 punten. De Nasdaq verloor zelfs 3,0 procent op 11.182 punten. Bron: ABM Financial News

